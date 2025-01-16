Efsane merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Çorum doğumlu Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Çorum Valisi Ali Çalgan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Yazıcıoğlu, Vali Çalgan’a görevinde başarılar dileyerek, dostane bir görüşme gerçekleştirdi.

Ziyaretin ardından, Vali Çalgan, Başkan Yazıcıoğlu’na nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Vali Çalgan, başkanın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, işbirliği ve ortak projeler konusunda açık fikirli olduklarını belirtti.

Yazıcıoğlu ise, Çorum’un gelişimine katkı sağlamak için her zaman işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilekler ve samimi sohbetle sona erdi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR