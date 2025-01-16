Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, belediyeden emekli olan 9 kişiyi makamında kabul etti.
Bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı emekli olan personeline teşekkür eden Aşgın; “Uzun yıllar memleketimize aşkla hizmet ederek emekli olan çok değerli mesai arkadaşlarımız ile bir aradaydık. Çorumumuza hizmetleri ve nazik ziyaretleri için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyor; sağlıklı ve mutlu bir emeklilik hayatı diliyorum” dedi.
Öte yandan emekliye ayrılan Zabıta personeli için de bir program düzenlendi. Programa katılan Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan; “Emekliler kervanına katılan zabıta personelimize şehrimize yaptıkları değerli hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, sağlık ve mutluluklar diliyoruz” görüşüne yer verdi.
Turhan Candan konuşmasının ardından emekliye ayrılan personele plaket verdi. 

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Editör: Haber Merkezi