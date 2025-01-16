Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, belediyeden emekli olan 9 kişiyi makamında kabul etti.

Bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı emekli olan personeline teşekkür eden Aşgın; “Uzun yıllar memleketimize aşkla hizmet ederek emekli olan çok değerli mesai arkadaşlarımız ile bir aradaydık. Çorumumuza hizmetleri ve nazik ziyaretleri için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyor; sağlıklı ve mutlu bir emeklilik hayatı diliyorum” dedi.

Öte yandan emekliye ayrılan Zabıta personeli için de bir program düzenlendi. Programa katılan Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan; “Emekliler kervanına katılan zabıta personelimize şehrimize yaptıkları değerli hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, sağlık ve mutluluklar diliyoruz” görüşüne yer verdi.

Turhan Candan konuşmasının ardından emekliye ayrılan personele plaket verdi.

Editör: Haber Merkezi