Romanya’da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda, teknik direktörlüğünü hemşehrimiz Nazmi Avluca’nın yaptığı, Bayram Özdemir’in de antrenör olarak görev aldığı Grekoromen Milli Takımızın Avrupa şampiyonu olmasından sonra Serbest Güreş Milli Takımımız da şampiyonluk ipini göğüsledi. Serbest Güreş Milli Takımımızın teknik direktörlüğünü de hemşehrimiz Abdullah Çakmar yaparken, yine hemşehrimiz Levent Kaleli de antrenör olarak teknik kadroda yer alıyor.

Serbest Güreş Milli Takımımız, Romanya’da 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere şampiyonayı 6 madalya ile kapattı ve 115 puanla şampiyon oldu. 110 puanla Gürcistan ikinci, 107 puanla Azerbaycan üçüncü oldu.

En son 1993 yılında, İstanbul’da Avrupa şampiyonu olan Serbest Güreş Milli Takımımız, tam 31 yıl aradan sonra aynı başarıyı kazandı.

Romanya’da, ay-yıldızlı mayo ile ülkemizi temsil eden güreşçilerden 92 kilogramda Feyzullah Aktürk altın madalya, 125 kilogramda Taha Akgül altın madalya, 57 kilogramda Muhammet Karavuş gümüş madalya, 74 kilogramda Soner Demirtaş gümüş madalya, 86 kilogramda Osman Göçen bronz madalya, 97 kilogramda İbrahim Çiftçi bronz madalya kazandı.