TVF Erkekler 2.Voleybol Ligi yarı final Play-Off maçları yarın Osmaniye ve Karaman'da başlıyor. Serik Belediyespor, Yıldızlar Topluluğu All Star ve Kayapınar Halk Eğitim takımları ile Osmaniye B grubunda mücadele eden Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor ilk maçında yarın Kastamonu temsilcisi Yıldızlar Topluluğu All Star takımı ile karşı karşıya gelecek. Osmaniye Tosyalı Spor Salonu'nda oynanacak olan bu kritik karşılaşma saat 18.30'da başlayacak. Grubun diğer maçı ise aynı salonda saat 16.30'da Kayapınar Halk Eğitim ile Serik Belediyespor arasında oynanacak.

Editör: RIFAT KARA