Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FİFA), aralarında Ahlatcı Çorum FK’nın Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’ndeki rakiplerinden Ankaragücü, Fatih Karagümrük ve Ümraniyespor’unda bulunduğu 8 Türk takımının transfer tahtasını kapattı.

FIFA'nın internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, 1 Nisan’dan itibaren 8 kulübün transfer tahtasının kapatıldığı belirtildi. FIFA, Trendyol Süper Lig ekipleri Konyaspor ile Antalyaspor’a 3’er dönem, Kayserispor’a ise borç ödeninceye kadar transfer yasağı uyguladı.

Trendyol 1. Lig takımları MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük ve Ümraniyespor’a da 3’er dönem yasak getirildi. Nesine 2. Lig Beyaz Grup’ta bulunan Altay ile Nesine 3. Lig 1. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor da transfer yasağı alan diğer kulüpler oldu.