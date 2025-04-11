Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde play-off hesapları yapan Ahlatcı Çorum FK’ya, 5 Nisan’da Esenler Erokspor’la sahasında 3-3 berabere kaldığı maçla ilgili cezalar verdi.

SARI KARTLARA n20.250 LİRA PARA CEZASI

Kurul, Erkan Kaş, Atila Turan, Eren Karadağ, Ferhat Yazgan, Kadir Seven ve Thomas Verheydt olmak üzere 6 futbolcusu sarı kart gören Ahlatcı Çorum FK’ya “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle 20.250 lira para cezası kesti.

DOĞU TRİBÜN D BLOK KAPATILDI

PFDK, kırmızı-siyahlı kulübe taraftarlarının neden olduğu “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle de tribün blok kapatma cezası verdi. Çirkin ve kötü tezahürat eyleminin gerçekleştiği Doğu Tribün D blokta yer alan taraftarlar, Pazar günkü Manisa FK maçında tribünde yer alamayacaklar.

FETTAHOĞLU’NA REKOR CEZA!

Öte yandan, Ahlatcı Çorum FK Sportif Direktörü Muhammed Fettahoğlu rekor cezaya çarptırıldı. Maçın devre arasında, hakem soyunma odası koridorunda hakeme saldıran Fettahoğlu, “hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri” nedeniyle 12 resmi maçta yedek kulübesi ve soyunma odasına giriş yasağı cezasına çarptırıldı. Sezonu kapatan Fettahoğlu, “Bir kerede en çok ceza alan Ahlatcı Çorum FK mensubu” olarak kulüp tarihine geçti.