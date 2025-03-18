AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyon Üyesi Yusuf Ahlatcı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Ahlatcı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Çanakkale Zaferi, aziz milletimizin vatan sevgisi, iman gücü ve sarsılmaz iradesiyle yazdığı eşsiz bir destandır. 110 yıl önce, kahraman ecdadımız ‘Çanakkale Geçilmez’ diyerek bağımsızlığımıza göz dikenlere karşı büyük bir mücadele vermiş, vatan toprağını canı pahasına savunmuştur. Bu zafer, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunun, inancının ve fedakârlığının en güçlü nişanesidir.

Bugün bizlere düşen görev, ecdadımızın bizlere emanet ettiği bu vatanı aynı ruh ve bilinçle korumak, ülkemizi her alanda daha güçlü yarınlara taşımaktır. Şehitlerimizin bize bıraktığı mirasa sahip çıkmak, onların aziz hatıralarını yaşatmak en büyük sorumluluğumuzdur.

Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale Zaferi’nin kahramanlarını ve vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.”

Editör: Haber Merkezi