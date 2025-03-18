Şehitlik’te sabah saatlerinde yapılan törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törene Çorum Valisi Ali Çalgan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Garnizon Komutanı Mühendis Albay Erdinç Dinçer, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, Şehit yakınları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, kamu kurum ve kuruluşlarının idarecileri ve öğrenciler katıldı.



Şehitler anısına saygı atışının gerçekleştirildiği törende ayrıca Akşemseddin Camii İmam Hatibi Sefa Kırcı tarafından Kur’an-ı Kerim Tilaveti okundu.

Protokol üyeleri ve törene katılanların şehit kabirlerine karanfil bırakması ile devam eden törende İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından tüm şehitlerimiz için dua edildi.

“BİZE BIRAKTIĞINIZ BU

MİRAS EMİN ELLERDE”

Ayrıca Şehitlik Şeref Defteri’ni imzalayan Çorum Valisi Ali Çalgan: “18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü vesilesiyle manevi huzurlarınızdayız. Kutsal vatan toprağını korumak için en kıymetli varlığımız olan canlarınızı feda etmekten bir an bile çekinmediniz. Bu üstün fedakarlığınız, aziz milletimiz tarafından sonsuza dek unutulmayacaktır. Eşsiz kahramanlıklarınız, şanlı tarihimizdeki müstesna yerini her zaman muhafaza edecektir. Bizler de Çanakkale şehitlerinin torunları olarak, canlarınız pahasına bizlere miras bıraktığınız bu cennet vatanımıza layıkıyla sahip çıkmak adına var gücümüzle çalışacağız. Rahat uyuyun ve biliniz ki bize bıraktığınız bu miras emin ellerdedir. Türkiye Cumhuriyeti ve asil Türk milleti, sizleri rahmetle anıyor; manevi huzurunuzda minnet ve şükranla eğiliyoruz. Ruhlarınız şad olsun” ifadelerini kullandı.