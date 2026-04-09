Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından, Sungurlulu şehidimiz Lokman Tıknazoğlu anısına Sedat Baran Ortaokulu’nda oluşturulan kütüphane düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış programına ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kütüphanenin açılışı, Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal tarafından gerçekleştirildi.

Törende konuşan Kaymakam Köksal, kütüphanenin eğitim hayatına önemli katkılar sunacağını belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti. Köksal, özellikle Çorum Şube Başkanı Galip Deniz nezdinde dernek yetkililerine şükranlarını iletti.

Şehidin adını yaşatacak olan kütüphanenin, öğrencilerin bilgiye erişimini kolaylaştırması ve okuma alışkanlıklarını geliştirmesi hedefleniyor.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ