Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, şehit eşleri ve annelerine yönelik olarak “Sanatla Yaşam ve Sanata Teşvik” teması kapsamında ahşap boyama ve resim yapma etkinlikleri düzenlendi.

Gerçekleştirilen etkinliklerde, şehitlerin en kıymetli emanetleri olan eşleri ve anneleri, sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüyle bir araya geldi. Ahşap boyama ve resim çalışmalarıyla katılımcıların el becerilerini geliştirmeleri, aynı zamanda duygu ve düşüncelerini sanat yoluyla ifade etmeleri amaçlandı.

Etkinlik süresince katılımcılar hem keyifli hem de verimli vakit geçirirken, sosyal etkileşim ve dayanışma ortamının güçlendirilmesine katkı sağlandı. Sanat faaliyetleri aracılığıyla bireylerin ruhsal ve psikolojik iyi oluşlarının desteklenmesi hedeflenirken, sanata olan ilginin artırılması da amaçlandı.

Program, yapılan çalışmaların fotoğraflanmasının ardından toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Birimi personelleri, şehit yakınlarının her zaman yanlarında olduklarını vurgulayarak, bu tür sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin artarak devam edeceğini ifade etti.

