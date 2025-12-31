Sağlık Bakanlığı tarafından 2025 yılı yatırım ve planlamaları kapsamında Çorum’a 13 adet hemodiyaliz cihazı tahsis edildi. Yeni cihazlar, il genelindeki kamu hastanelerinde böbrek yetmezliği tanısı bulunan hastaların tedavisinde kullanılacak.

Tahsis edilen hemodiyaliz cihazlarının; 7’si Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, 2’si Sungurlu Devlet Hastanesi’ne, 1’i Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi’ne ve 3’ü Mecitözü Devlet Hastanesi’ne verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yeni cihazlar sayesinde hemodiyaliz hizmetlerinde yaşanabilecek aksamaların önüne geçileceği, daha etkin ve kesintisiz bir tedavi sürecinin sağlanacağı ifade edildi. Cihaz takviyesiyle birlikte hasta memnuniyetinin ve sunulan sağlık hizmetinin kalitesinin artırılmasının hedeflendiği vurgulandı.

Muhabir: Haber Merkezi