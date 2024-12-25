Çorum 'un Sungurlu ilçesindeki Sungurlu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından dernek üyesi 20 aile umre ziyareti çin kutsal topraklara gönderildi. Kafile için Ulu Camii'nde uğurlama töreni düzenlendi. Uğurlama programına Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Belediye Başkanı Muhsin Dere, İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Seyfi Keyvanoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sungurlu’dan hareket eden kafile, uçakla Ankara Esenboğa Havalimanından Mekke’ye gidecek.

Editör: İHA AJANS