Kursta eğitim gören ve hafızlığını tamamlayan Ömer Faruk Yılmaz, Muhammed Emin Balkanlıoğlu, Hasan Esad Cankaloğlu ve Ahmet Yasir Temel isimli öğrencilere İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu, kurs öğreticileri, öğrencileri ve velilerinin katılımlarıyla hafızlığını bitirme ve motivasyon programı düzenlendi.

İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu; “Hafızlığın önemine ve mükâfatına değindi. Hafız olmak kadar hafız kalmanın önemli olduğunu vurguladı. Öğrencilerimizin yetişmesinde emeği geçen Samed Seloğlu, Ahmet Yılmazcan, Muhammet Talha Korkmaz, Celil Ağca, Hüseyin Taşkaya, Enes Arslan hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize başarılar diliyor velilerimize desteklerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Programın ilerleyen bölümünde öğrencilerin sunumlarının akabinde duaların ardından Hafızlara plaket ve hediyeler verildi. Katılımcılara velilerin hazırladığı ikramlardan bulunarak, program sona erdi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ