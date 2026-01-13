İstanbul'da adliyede silahlı saldırı yaşandı. Kartal'daki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde bir savcı, eski eşi olan kadın hakimi silahla vurdu.

DURUŞMA SIRASINDA SİLAHLA VURDU

Olay duruşma esnasında yaşandı. Savcı, eski eşi olan hakime ateş etti.

Hakim olayda ayağından vuruldu. Durumunun iyi olduğu öğrenilen hakim, en yakın hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan savcı Muhammet Çağatay Kılıçaslan ise işlemleri için Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇAYCI, SAVCI'NIN İKİNCİ KEZ ATEŞ ETMESİNİ ENGELLEDİ

Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olup bu kapsamda adliyede görevlendirilen çaycı Yakup Karadağ, Kılıçaslan'ın ikinci kez ateş etmesini engelledi.

"SAVCI GÖZALTINA ALINDI"

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz gelişmeleri şu ifadelerle anlattı;

"Yaklaşık 1 saat önce meydana geldi silahlı saldırı. İstinaf Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde bir savcı kadın hakimi vurdu. Kadın hakimin hayati tehlikesi yok. Öte yandan saldırıyı gerçekleştirilen savcı gözaltına alındı. Silahlı saldırının savcıyla kadın hakim arasında bir süredir devam eden sıkıntılardan dolayı yaşandığı bilgisine ulaşıldı."

Olayın ardından adliyede inceleme başlatıldı.