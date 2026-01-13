Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Samsun Hızlı Tren Projesi'nin Yatırım Programı'na alınacağını ve yılın ilk yarısında ihalesinin yapılacağını bildirdi.

Uraloğlu, AA muhabirine, Bakanlığının 2025 yılı faaliyetlerini anlatarak, 2026 hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ulaştırmada 2025'in hareketli yıllardan biri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, 190 milyar lira değerinde 44 projenin resmi açılışının yapıldığını söyledi.

Ankara'yı kuzeye bağlayacak Ankara-Kırıkkale (Delice)-Çorum-Samsun Projesi'ndeki çalışmalara ilişkin bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

“Geçen yıl Çorum'a kadar olan bölümünün ihalesini yapmıştık ve çalışmalara başlamıştık, çok hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Şimdi 2026'da Çorum ile Samsun arasını Yatırım Programı'na alıyoruz, kararını verdik. Aldıktan sonra yılın ilk yarısında oranın ihalesini de yapmış oluruz.”

