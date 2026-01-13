HAFTASONLARI YOĞUNLUK YAŞANIYOR

AVM çevresinde özellikle hafta sonları yoğun bir araç yoğunluğu yaşanıyor.

AVM’nin iki katlı kapalı otoparkı, yan tarafta kargo şirketlerinin bulunduğu alanın önündeki otopark ve AVM önündeki otopark, bölgedeki park ihtiyacını karşılayan önemli noktalar arasında yer alıyor. Bu alanlar özellikle hafta sonları tamamen doluyor.

ASM ve 112 İSTASYONU YAPILMASI PLANLANIYOR

Alınan bilgiye göre, Eski Çarşı Karakolu’nun yıkılmasının ardından, buraya Sağlık Bakanlığı tarafından ASM ve 112 İstasyonu yapılması planlanıyor.

8 MİLYONA YAKIN KİŞİ AVM’Yİ ZİYARET EDİYOR

AVM’yi yılda yaklaşık 8 milyon, ayda ise 800 bine yakın kişinin ziyaret ettiği, 130 mağazanın faaliyet gösterdiği düşünüldüğünde, mevcut otopark alanlarının korunmasının önemli olduğu ifade ediliyor.

"GEREKLİ BİR HİZMET AMA ALTERNATİF BİR ALANA YAPILSIN"

Vatandaşlardan ve ilgili çevrelerden gelen taleplerde, ASM’nin elbette gerekli bir hizmet olduğu vurgulanırken, bu tesis için alternatif bir alan değerlendirilmesinin daha uygun olabileceği dile getiriliyor.

Bölgenin mevcut ve gelecekteki ulaşım ve park ihtiyacının dengeli şekilde planlanmasının, şehir için daha sağlıklı bir çözüm olacağı görüşü paylaşılıyor.

Vatandaş ise Gazi ve İnönü caddelerinin trafik yükünü ağırlaştıracak projelerden, özellikle de kamu projelerinden uzak durulması gerektiğini düşünüyor. Çorum’un hizmet ve ticaret sektörlerindeki üç büyük binasının (AHL Park AVM, Anitta Otel ve Yunus) bir arada bulunduğu bölgede, mümkün olduğunca otopark ve yeşil alanlar açılması talep ediliyor.