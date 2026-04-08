Sonu gelmeyen savaşlar yüzünden insanlık hâlâ aynı yerde dönüp duruyor. Günümüzde dünyanın farklı coğrafyalarında yükselen silah sesleri yalnız sınırları değil, aklı ve vicdanı da kuşatıyor. Her patlama sadece bir kenti değil, insanlığın ortak hafızasını da yıkıp geçiyor.

Zira savaş, kentlerden önce insanı harap eder.

Modern çağın en büyük çelişkisi şudur: İnsanlık bilimde ilerledikçe savaşın yıkıcılığı da aynı hızla büyüyor. Geçmişte orduların günlerce süren çatışmalarda yapabildiği yıkım, bugün birkaç dakika içinde gerçekleşebiliyor. Teknoloji ile insan bilinci aynı hızla gelişmedi. Akıl üretildi, fakat vicdan geride kaldı.

Savaş artık yalnız cephede değil; ekranlarda, haber başlıklarında, ekonomik krizlerde, göç yollarında ve çocukların korkulu bakışlarında sürüyor. İnsanlık, savaşın yalnız askerlerin konusu olmadığı gerçeğiyle yüzleşmelidir. Zira savaşın gerçek bedelini çoğu zaman siviller ödüyor.

Her savaş, kendisini haklı gösterecek bir gerekçe bulur. Oysa gerekçeler değişse de sonuç değişmez: Yıkım. Tarih kitapları zaferlerden söz eder, ama mezarlıklar gerçeği anlatır. Zafer çığlıkları ulusları teselli edebilir; fakat kaybolan insanın yerini hiçbir ideoloji dolduramaz.

Günümüzde savaş çoğu zaman bir güç gösterisinin aracına dönüşmüştür. Güç ise çoğu kez aklın değil, korkunun dilidir. Devletler güvenlik adına silahlanırken insanlık güvensizliğin en derin dönemlerinden birini yaşamaktadır. Silahlar çoğaldıkça barışın uzaklaşması boşuna değildir. Çünkü savaş hazırlıkları, barışın değil korkunun siyasetidir.

Barış bazen yanlış anlaşılır. Barış, teslimiyet değil, en yüksek uygarlık düzeyidir. Savaşmak kolaydır; barışı kurmak ise akıl, sabır ve cesaret ister. İnsanlık tarihinin gerçek ilerleme anları savaş meydanlarında değil, barış masalarında gerçekleşmiştir. Uygarlık, yıkmayı değil birlikte yaşamayı öğrenebildiği ölçüde yükselmiştir.

İnsanlığın karşı karşıya olduğu en büyük tehlike, savaşın sıradanlaşmasıdır. Sürekli çatışma haberleri insanın acıya alışmasına yol açıyor. Oysa alışmak, kabullenmenin ilk adımıdır. İnsan acıya alıştığında vicdan sessizleşir. Vicdan sustuğunda ise savaş, insanın içinde kazanır.

Savaşın gürültüsü yalnız bombaların sesi değildir; aynı zamanda gerçeğin bastırılmasıdır. Gürültü arttıkça düşünce azalır. İnsanlar taraflara bölünür, sorular susar, sorgulama yerini sloganlara bırakır. Oysa uygarlık, taraf olmaktan önce düşünmeyi gerektirir. Barışın özü de buradadır. İnsan düşünen varlıktır.

Bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz şey yeni silahlar değil, yeni bir bilinçtir. İnsanlığın ortak kaderini anımsayan bir bilinç… Zira savaşın kazananı olduğunu söyleyenler bile aslında geleceğin kaybedenleridir. Yıkılmış bir dünya üzerinde kurulan hiçbir zafer kalıcı değildir.

İnsanlık yüzyıllardır aynı sorunun etrafında dönüyor. Güç mü kalıcıdır, yoksa akıl mı? Tarihin yanıtı açıktır. İmparatorluklar savaşlarla büyüdü, ama barış kuramadıkları için yıkıldı. Kalıcı olan korku değil, ortak yaşam iradesidir.

Barışı savunmak varoluşsal bir zorunluluktur. Çünkü savaş artık yalnız ülkeleri değil, gezegeni tehdit ediyor. Nükleer gölgelerin altında yaşayan bir dünyada savaş, yalnız bugünü değil geleceği de yok ediyor.

Asıl soru şudur: İnsanlık gerçekten savaşmak zorunda mıdır? Yoksa savaşmayı öğrendiği için mi savaşmaktadır? Eğer savaş öğrenilmiş bir davranışsa, barış neden öğrenilmesin? İşte umut burada başlıyor.

Savaşın gürültüsü bir gün mutlaka dinecek. Tarih bunu defalarca gösterdi. Yıkıntılar arasında asıl sınav, yeniden insan kalabilmektir.

Çünkü savaşın en büyük yıkımı şehirlerde değil, insanın içinde gerçekleşir. İnsan kaybolduğunda, kazanılmış hiçbir savaşın anlamı kalmaz.