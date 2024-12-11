YRP Sungurlu İlçe Başkanlığı’nda görev değişikliği gerçekleşti. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Teşkilat Başkanı Nurettin Gül ve İl Başkanı Nuri Kuşçu’nun tensipleriyle Sungurlu İlçe Başkanlığı’na Şimşek atandı.

Görev teslimi sonrasında açıklamalarda bulunan Savaş Şimşek, bu onurlu görevi devralmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. Şimşek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi, “Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan Beyefendi’nin liderliğinde, davamıza ve milletimize hizmet etmeyi kendimize bir borç biliyoruz. Cenab-ı Allah bizlere hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. İlçemiz ve ülkemiz için daha iyi bir gelecek inşa etmek adına tüm teşkilat üyelerimizle birlikte var gücümüzle çalışacağız. Bu süreçte partimizin ilke ve değerlerini Sungurlu’da daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz.”

“BİRLİK VE BERABERLİK

İÇİNDE ÇALIŞACAĞIZ”

YRP İlçe Başkanı Şimşek, Yeniden Refah Partisi’nin milli ve manevi değerlere bağlı, kalkınmayı ve adaleti esas alan vizyonunu Sungurlu’da güçlendirmek için teşkilat olarak birlik ve beraberlik içinde hareket edeceklerini belirtti. Sungurlu halkına da teşekkür eden Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Savaş Şimşek, “Göreve gelmemizde emeği olan herkese teşekkür ediyor, Sungurlu’muzun her bir ferdiyle omuz omuza çalışmayı temenni ediyorum” dedi.

Editör: Haber Merkezi