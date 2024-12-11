Köy ziyaretlerine devam eden Kaymakam Mutlu Köksal ve beraberindeki kurum amirleri son olarak ilçeye bağlı Denizli, Turgutlu, Terzili, Bozyayla, İmirli, Çayan, Mehmetaliçiftliği, Kalenderoğlu, Yirce ve Tuğlu köylerinde vatandaşlarla buluştu.

Köyler hakkında muhtarlardan bilgi alan Kaymakam Köksal, köy sakinleriyle bir süre sohbet ettikten sonra vatandaşların öneri ve taleplerini dinleyerek kendisine sorulan soruları cevaplayarak, taleplerin imkânlar dâhilinde gerçekleşeceğini belirtti.

Yapılan ziyaretten memnun olduklarını belirten köy sakinleri, Kaymakam Köksal ve kurum amirlerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi