Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Türkiye Satranç Kupası İl Birinciliği'nde heyecan sona erdi. Yeni Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvaya 66 sporcu katılım sağladı. İki gün süren müsabakalar sonunda Altın Hamle Spor Kulübü Sporcusu Ümit Muştuoğlu şampiyon olurken, aynı kulüpten Tuğra Ünal ikinci, Ata Spor Kulübü'nden Enes Yılmaz ise üçüncülük kupasını kazandı.

Eski Yeni Mimarlık Bürosu'nun sponsor olduğu turnuvada toplam 20 bin TL'de para ödülü dağıtıldı.

Turnuva sonunda açıklamalarda bulunan Satranç İl Temsilcisi Mesut Çetinoğlu, "İlimizde satranç sporunun gelişmesinde bizleri her zaman destekleyen ve yanımızda olan Türkiye Kupası Çorum İl Birinciliği satranç turnuvasında sporcularımızı destekleyen Eski Yeni Mimarlık bürosuna göstermiş ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca turnuva boyunca bizleri yalnız bırakmayan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Mustafa Demirkıran, Spor Müdürümüz Feyyaz Velidedeoğlu'na, Şube Müdürümüz İsmail Şahan desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

