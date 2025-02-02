Çorum’un Mecitözü İlçesinde uzun süredir Ziraat Odası Başkanı olarak görev yapan Satılmış Köse uzun süredir tedavi gördüğü rahatsızlığı nedeni ile hayatını kaybetti.

Mecitözü Hıdırlık Mahallesi’nde ikamet eden, Seyran Köse’nin eşi, Hıdırlık Mahallesi eski Muhtarı Ali Köse’nin ağabeyi, Aydan, Cannur ve Salim Köse’nin babaları olan Satılmış Köse’nin cenazesi önceki gün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mecitözü’nde toprağa verildi.

Cenazeye, acılı aile ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Anayasa Mahkemesi Üyesi hemşehrimiz Kenan Yaşar, CHP Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, CHP İl Genel Meclis Üyesi Atiye Yaşar, Ömer Boyraz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sevenleri katıldı.

Öte yandan cenazeye şehir dışında olması sebebi ile katılamayan AK Parti İl Başkanı Yakup Alar da Yozgat dönüşünde acılı aileyi evinde ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Alar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: “Mecitözü Gençlik Kolları Başkanı Salim Köse'ye, vefat eden kıymetli babası Satılmış Köse için taziye ziyaretinde bulunduk. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun” görüşüne yer verdi.

Editör: HABER MERKEZİ