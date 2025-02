MÜSİAD Genel Kurulu’nda yeni dönem başkanı olarak bir konuşma yapan Battal ilk olarak protokol üyeleri ile tüm katılımcıları selamladı. Çorum MÜSİAD’ın 12 yılı geride bıraktığını, 2018 yılında bir nefer olarak katıldığı bu çatıda çeşitli görevlerin ardından üyelerin onayıyla derneği daha ileriye taşımak için başkan olarak canla başla çalışacağını vurgulayan Murat Ömer Battal, bir ocak, bir okul ve gönüllü bir teşekkül olan derneklerinin kapısının ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyen herkese açık olduğunu ifade etti.

Derneğin önceliğinin her zaman Türkiye, İslam dünyası, mazlum milletler ve insanlığın kurtuluşu olduğunu hatırlatarak bu öncelik doğrultusunda aldıkları bayrağı daha ileriye taşıma azminde olduklarını da dile getiren Murat Ömer Battal; “Bugüne kadar tevdi edilen tüm görevleri layıkıyla yerine getirmek için çaba gösterdik. Şimdi ise bu görevi en iyi şekilde yürütmek için tüm gücümüzle çalışacağımızın sözünü veriyoruz. MÜSİAD, Türkiye’nin kalkınmasına katkı sağlamak ve halkın refah seviyesini artırmak için her dönemde projeler, faaliyetler ve raporlarla ülkemize değer katmıştır. Bugün de bu vizyon doğrultusunda, hedeflerimize kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz.

Türkiye ve dünya çok önemli bir değişim sürecinden geçiyor. Ekonomiden sosyal hayata, dış politikadan güvenliğe kadar her alanda olağanüstü gelişmeler yaşanmaktadır. Türkiye, son 20 yılda pek çok alanda önemli ilerlemeler kaydetti. MÜSİAD olarak, 81 ilde 89 şube, yurtdışındaki 95 ülkede 200’den fazla irtibat noktamız ve 60.000 şirketi kapsayan ekonomik gücümüzle, bu atılımların yanında olmaya devam edeceğiz.

Güçlü bir Türkiye için güçlü bir ekonomi şarttır. Güçlü Türkiye, adalet, eşitlik, barış ve refahın hâkim olduğu bir dünyanın öncüsü olacaktır. Geçmişin tecrübeleri ve bugünün yenilikleriyle, Allah’ın izniyle hem MÜSİAD’ı hem de Türkiye’yi yeni ufuklara taşıyacağız. Bu görevi layık gören üyelerimize, önceki başkanımız Hüseyin Öztürk’e, yönetim kurulu arkadaşlarıma ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ