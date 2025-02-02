Altınkaya Arena'da önceki akşam düzenlenen Genel Kurul ve Gala Yemeği’nde Şube Başkanı Hüseyin Öztürk yeniden aday olmadı ve tek liste halinde yapılan seçimde iş insanı Murat Ömer Battal 7. Dönem MÜSİAD Çorum Şube Başkanlığı görevine getirildi.

Genel Kurula Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Gelecek Partisi Genel Merkez Seçim İşleri Başkanı Rumi Bekiroğlu, MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Altunbaş ve Yaşar Kaymakçıoğlu, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum OSB Müdürü Özden Özgür Yalçın, Yeşilay 13. Bölge Müdürü Dr. İsmail Türker Ejder, çok sayıda sanayici ve iş insanı ile dernek üyesi iş insanları iştirak etti.

Sefa Kırcı’nın Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve MÜSİAD sinevizyon gösterisi ile başlayan kongrede 6. Dönem MÜSİAD Başkanı Hüseyin Öztürk açılış konuşmasını yaptı. Katılımcıları selamlayan Öztürk kongrenin ilimize, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini dileyerek MÜSİAD’ın sadece bir iş dünyası kuruluşu olmadığını, aynı zamanda birlik beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu da vurguladı.

ÖZTÜRK: “KATMA DEĞERLİ

ÜRETİME YÖNELMELİYİZ”

34 yıllık büyük bir vizyonu bulunan, sadece ülkede değil dünyada ekonomik kalkınmanın, ahlaki ticaretin ve helal kazancın sembolü haline geldiğini belirten Öztürk; “Kurulduğu günden bu yana, ülkemizin ekonomik gücünü artırmak, girişimcilerimizi desteklemek ve milli değerleri koruyarak büyütmek için büyük bir özveriyle çalıştık. Bizler de MÜSİAD Çorum Şubesi olarak bu vizyona katkı sunmak, şehrimizin ekonomik gücünü artırmak ve iş dünyasında güveni pekiştirmek için var gücümüzle çalıştık. Sanayicilerimiz, tüccarlarımız ve girişimcilerimizle birlikte Çorum’un ticari gücünü daha ileriye taşımanın gayreti içinde olduk. Bugün iş dünyasının en önemli gündem maddelerinden biri, katma değerli üretime yönelmek ve teknolojiyi en iyi şekilde kullanmaktır. Geleceğin dünyasında rekabet gücümüzü artırmak için, inovasyona, dijitalleşmeye ve sürdürülebilir üretim anlayışına daha fazla önem vermeliyiz. Ayrıca bizler iş dünyasında daima birlik içinde olmalı, ülkemizin ve milletimizin geleceği için dayanışmamızı sürdürmeliyiz” dedi.

Çorum’un 4.3 milyar dolarlık ihracatı ile ülkenin en önemli üretim merkezlerinden biri haline geldiğini hatırlatan Hüseyin Öztürk, başarının iş insanları ile çalışanların gayretleri ile sağlandığını, mevcut yönetime katkıları için teşekkür ettiğini, yeni yönetime de başarı dilediğini vurguladı.



Daha sonra 7. Dönem MÜSİAD Başkanı Murat Ömer Battal da protokol üyeleri ile tüm katılımcıları selamlayarak 12 yılı geride bırakan Çorum MÜSİAD’a bugüne kadar katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Savunma Sanayi Sektör Kurulu Başkanı Fatih Altunbaş, 34 yıl önce Anadolu’nun gücünü dünyaya açma ve yerel kalkınmayı güçlendirme hedefi ile yola çıkan derneğin her geçen gün büyüyerek yoluna devam ettiğini, aradan geçen süreçte pek çok başarıya imza attığını, yerli üretimin artırılması ile ülkemizin küresel bir aktör haline gelebileceğini, medeniyet davasında bir ve beraber olarak haklının yanında olmayı sürdüreceklerini, derneğin bugünlere gelmesinde emeği olanlara teşekkür ederek yeni yönetime de başarı dileklerini ilettiğini sözlerine ekledi.



VALİ ÇALGAN KUTLADI

Çorum Valisi Ali Çalgan da MÜSİAD’ı kurulduğu günden beri takip ettiği, çalışmalarını takdir ettiği kamu yararına çalışan bir sivil toplum örgütü olduğunu söyledi. MÜSİAD’ın geçmiş dönem yönetimlerinde görev alanlara teşekkür ederek yeni yönetime ise başarı dileklerini sunan Vali Ali Çalgan, her alanda olduğu gibi güçbirliği ile sanayide de önemli işler başarılabileceğini, MÜSİAD’ın bu birliği sağladığını ve bu sayede ülkemizin gelişimine önemli katkılar sağlandığını kaydetti.

ÖZTÜRK’E HEDİYE

6. Dönem Başkanı Hüseyin Öztürk’e hediye ve plaket, yönetimindeki Ali İlker Tosun, Mustafa Çeliköz, Ömer Küçükaltan, Abdullah Volkan Altın, Mesut Özdoğan ve Erdem Arslan’a teşekkür belgeleri; MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Altunbaş ve Yaşar Kaymakçıoğlu’na da plaketleri Vali Çalgan, Milletvekilleri Ahlatcı, Kaya ve Belediye Başkanı Aşgın tarafından iletildi.

MURAT ÖMER BATTAL

7. DÖNEM BAŞKANI

Genel kurulda daha sonra yeni yönetim belirlenerek tanıtıldı. İş insanı Murat Ömer Battal’ın oybirliği ile MÜSİAD Başkanı seçildiği kongrede Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mehmet Emin Türker, Ali Dost, Bahadır Özkılıç, Eşref Demirkan, Fatih Turbay, Murat Demir, Kenan Özdemir, Mehmet Agah Özküçükgöz, Kadir Akyol, Ömer Torun, Türker Tokgöz, Abidin Kadir Çatma, Ali Yılmaz, Ali Yönden, İlhan Bora Serin, Muharrem Taş ve Zekeriya Özaydın seçildi. Kongre gala yemeği ve toplu fotoğraf çekinilmesi ile son buldu.