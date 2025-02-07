Ülkemizi uluslararası platformda temsil eden markalardan biri olan Saraylım Tarım, 5-7Şubat 2025 tarihleri arasında Berlin'de düzenlenen Fruit Logistica Fuarı'nda Türkiye'yi temsil eden firmalar arasında yer aldı.

Uluslararası meyve ve sebze ticaretinin en prestijli etkinliklerinden biri olarak kabul edilen fuar, dünya çapında sektör profesyonellerini bir araya getirdi. Saraylım Tarım, fuarda kaliteli ve sürdürülebilir tarım ürünleriyle dikkat çekerken, global pazarda daha güçlü bir konum elde etmeyi hedefledi.