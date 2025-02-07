Mobilyacı esnafından merhum Aydın Zihar ile merhume Ruhiye Zihar’ın oğulları, merhum Yüksel Kaleli ile merhume Yıldız Kaleli’nin damatları, Gazi Eczanesi sahibi Ecz. Özgür Zihar’ın eşi, İnşaat Mühendisi Ender Zihar’ın ağabeyi, Noyan ve Beyza Zihar’ın babaları olan Eftal Zihar’ın cenazesi, dün Akşemseddin Camii’nde Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenaze törenine ailesi ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP Çorum Belediye Başkan Adayı Mimar Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, sanayici ve iş insanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sevenleri katıldı. Ayrıca aynı yerde vefat eden Hatice Arslan, Satı Uzar ve Aydın Çelik’in de cenaze namazları kılındı.

ÇORUM HABER merhum ve merhumelere Allah’tan rahmet, aileleri ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi