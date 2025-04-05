Trendyol 1. Lig 32 haftasında Çorum FK, konuk ettiği Esenler Erokspor ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, geride olmalarına rağmen iyi bir mücadeleyle maçı beraberliğe taşıdıklarını söyledi. Aldıkları 1 puanın kendileri için önemli olduğunu ifade eden Şanlı, "Çok basit goller yedik. Daha sonra reaksiyonumuz vardı. İlk yarıda istediğimiz oyun çıkmadı. Belki konsantre olamadık, belki farklı nedenler olabilir. Onu kendi içimizde konuşuruz. İkinci yarıya çok karakterli bir oyun koyduk. Sahada karakterli oyuncular vardı. İnanılmaz mücadele etti. Çok fazla da pozisyona girdik. İkinci yarıya baktığımızda kalemizde bir tane pozisyon hatırlıyorum. Onun haricinde oyuncularımız ceza sahasında pozisyon bulmaya çalıştılar, buldular. Denemeleri de oldu. Belki biraz acele etmeseydik, daha sakin olsaydık 3-1’den maçı çevirmek de mümkün olabilirdi. Oyuncu grubuna da söyledim, 'Bir karakteri öne sürdüğünüzde oyun benim için önemsizdir' diye. O yüzden takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Karşı takımı da tebrik ediyorum. Onlar da büyük bir mücadelenin içindeler çok yakın puanlar. Her hafta bunu söylüyoruz. Kaybedebilirdik fakat çevirdik, 1 puan bizim için çok önemliydi" diye konuştu.

Editör: İHA AJANS