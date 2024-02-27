Yerel seçimlerin önemine dikkat çeken CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, 5 yılda bir yenilenen seçimlerde bu şehirde yaşayan tüm insanların söz sahibi olmaları gerektiğini ifade ederek, “Önümüze sadece 5 yılda bir gelen sandığın değerini ve kıymetini bilelim. Bu şehir hepimizin. Şehrimizin yeniden ayağa kalkması için ve şehirde sizin de söz sahibi olmanız için sandığa gidin ve oyunuzu mutlaka kullanın” dedi.

Ziyaret ettiği iş yerlerinde esnafın sorunlarını da dinleyen Çöphüseyinoğlu, kendisine gösterdiği sıcak ilgiden dolayı tüm esnafa teşekkür ederek, kendisine gösterilen bu sevgiyi ve yoğun ilgiyi Belediye Başkanı seçilmesi halinde boşa çıkarmayacağını söyledi. 31 Mart’ta kazansın kaybetsin seçim çalışmaları esnasında güzel dostluklar edindiğini vurgulayan H. Levent Çöphüseyinoğlu, “Sizleri yakından tanımak çok güzel, inşallah dostluklarımız kalıcı olacak” diye konuştu.

Esnaf ziyaretleri sırasında yolda karşılaştığı vatandaşlarla da ayaküstü sohbet eden ve kendisini tanıtan Çöphüseyinoğlu, ayrıca parklarda vakit geçiren vatandaşlar ile de hasbihal ederek, yerel yönetimlerden bir taleplerinin olup olmadığını sordu.

Vatandaşların Çorum’da CHP’nin halkçı belediye anlayışını özlediğini kaydeden CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, “Çorum’u 30 yıl aradan sonra halkçı belediye ile buluşturarak, inşallah vatandaşlarımızın bu özlemine artık bir son vereceğiz” şeklinde konuştu.

Çöphüseyinoğlu’na ziyaretlerde ise İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Uyku Ulaş Taşar, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları ile parti yöneticileri eşlik etti.