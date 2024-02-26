Açılışa Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sungurlu Belediye Başkan Adayı Ömer Tök ile AK Parti İlçe Başkanı Nuh Aluç'un da katılması dikkat çekti.

Sungurlu'da Müslüme Salo ile seçim yarışına katılan CHP, seçim bürosunun açılışını coşkulu bir şekilde yaptı. Açılışa CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ve CHP Kadın Kolları İl Başkanı Kamile Anar ile birlikte çok sayıda kişi katıldı.

CHP'nin seçim bürosu açılışına katılan isimler arasında AK Parti Sungurlu Belediye Başkan Adayı Ömer Tök ile AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç da yer aldı. İkiliyi görenler büyük şaşkınlık yaşadı.



Açılışın ardından sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan CHP Milletvekili Tahtasız, “Seçim büromuzun açılışına katılma nezaketi gösteren AK Parti Sungurlu Belediye Başkan Adayı Ömer Tök ve AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç'a ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Açılışta konuşan İlçe Başkanı CHP’nin adayının olmadığı yönünde bir algı yaratıldığını söyleyerek bunun doğru olmadığını, Müslime Salo’nun CHP adayı olduğunu ve 15 Belediye Meclis üyesi için de başvuru yaptıklarını bildirdi.

CHP Belediye Başkan adayı Salo da seçilirse çağdaş bir şehir için tüm mesaisini harcayacağını kaydetti.

Milletvekili Tahtasız da yaptığı konuşmada Kadın başkan adayına halktan destek istedi.

(Haber Merkezi)