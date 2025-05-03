Çorum’un tanınmış simalarından, İsmetoğlu Kurt İnşaat Sahibi Kemal Kurt’un yeğeni ve yine müteahhitlik yapan Şemsettin Kurt’un kardeşi Mustafa Kurt, hayatını Hatice İnan ile birleştirdi.

Dudu ile merhum İsmet Kurt çiftinin oğulları Mustafa Kurt ile Nigar & Necmi İnan çiftinin kızları Hatice İnan’ın düğün töreni geçtiğimiz hafta sonu Ankara’da gerçekleştirildi.

Salon Grand Derya’da düzenlenen düğünde genç çifti yakın akraba ve dostları yalnız bırakmadı. Düğüne katılan davetliler, Hatice ile Mustafa’nın mutluluğuna ortak oldu. Genç çiftin kınası ise Bursa’da Salon Rüya Park’ta düzenlendi.

Editör: Haber Merkezi