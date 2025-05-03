“2025 Aile Yılı” etkinlikleri kapsamında ilimizde Aile Festivali düzenlenmesi için çalışma başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesi kapsamında, Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile ve Toplum Hizmetleri Birimi koordinesinde, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan’ın başkanlığında bir değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın ile ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, “Ailemiz En Büyük Hazinemiz, Servetimiz, Şükür Sebebimiz” teması çerçevesinde yapılacak çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, Aile Haftası ve Aile Festivali kapsamında düzenlenecek faaliyetler ile planlanan etkinlikler hakkında istişarelerde bulunularak, kurumlararası işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik adımlar değerlendirildi.

Editör: HABER MERKEZİ