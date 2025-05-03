Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Kur’an kurslarında eğitim gören öğrencilerin bireysel, toplumsal, dini ve sosyal gelişimlerine katkın sağlamak amacıyla başlatılan “Her Ay Bir Konu Bir Konuk Projesi” devam ediyor.

İl Müftülüğü tarafından sürdürülen proje kapsamında düzenlenen seminerlerin Nisan ayı konuğu İl Müftü Yardımcısı Yasin Baykal oldu.

Müftülük Toplantı Salonu’nda yapılan seminerde konuşan Müftü Yardımcısı Baykal, öğrencilere Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kuruluşundan bahsetti. Baykal ve öğrenciler daha sonra ise birlikte “Türkiye Yüzyılında Diyanet İşleri Başkanlığı Belgeseli” videosunu izledi.

Programa, Hıdırlık Hafızlık Erkek Kur’an kursunda eğitim gören öğrenciler katıldı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR