Alınan bilgiye göre Küçük Sanayi Sitesi 37. Sokak'ta bir işyerinde çalışan Furkan Çifçi'yi tamir için bırakılan araç içerisinde hareketsiz yattığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşyerine giren ekipler yoğun dumanla karşılaştı.

Çalışan aracın stop edilmesinin ardından sağlık ekiplerince yapılan kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından gencin cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Çifçi'nin egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği şüphesi üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili ekiplerin çalışması sürüyor.