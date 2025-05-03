Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından il genelinde yürütülen “Normal Doğum Eylem Planı” çalışmalarını değerlendirmek amacıyla bir toplantı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ömer Faruk Asanoğlu yönetiminde yapılan toplantıya, ilgili birim uzmanları, uzman hekimler ve sorumlu personel katıldı.

Toplantıda, Başkan Yardımcısı Asanoğlu tarafından normal doğum eylem planı kapsamında başkanlığın yürüttüğü iş süreçleri hakkında bir değerlendirme yapıldı. Ayrıca, normal doğuma teşvik amacıyla il genelinde kurulan bilgilendirme stantlarının etkinlikleri ve bu etkinliklerin sonuçları ele alındı.

Editör: Haber Merkezi