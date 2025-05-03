Nurşen & Hacı Ali Güvercin’in oğulları Cem Hüseyin ile Güllü & Yusuf Ertaş çiftinin kızları Gülşah mütevazi bir törenle nişanlandı. Çorum Oto Tamirciler Odası Genel Sekreteri Gül Güvercin’in de kardeşi olan Cem Hüseyin ile Gülşah Ercan'ın nişan töreni ise Egenin Bahçesi’nde düzenlendi.

Genç çiftin yüzüklerini Ömer İnyurt takarken, nişan törenine katılan yakın akraba ve dostları ise evlilik yolunda ilk adımı atan Cem Hüseyin ile Gülşah’a şahitlik ederek, mutlu günlerinde yalnız bırakmadılar.

Editör: Haber Merkezi