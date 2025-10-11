Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), üniversite–sanayi iş birliğini güçlendirmek ve Avrupa Birliği projelerinde ortak çalışma olanaklarını değerlendirmek amacıyla komşu Merzifon’daki Silverline Ankastre A.Ş.’yi ziyaret etti.

Silverline Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Alış’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Begüm Korunur Engiz, OMÜ TTO Genel Müdürü Sinan Tosun, Yönetim Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Fatih Çalışkan ve Doç. Dr. Gediz Uğuz, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Birol Elevli, Prof. Dr. Sermin Elevli, Doç. Dr. Cenk Gezegin, Doç. Dr. Cengiz Tepe ve Dr. Öğr. Üyesi Selim Aras, Ar-Ge Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Onur Yontar ile Ar-Ge Koordinatörlüğü Proje Birimi Sorumlusu Öğr. Gör. Yaman Şeker katıldı.



Programda, AI-PRISM adlı Avrupa Birliği projesi tanıtıldı ve akıllı üretim süreçlerinde insan merkezli, yapay zekâ destekli robotik çözümler geliştirmeyi amaçlayan proje kapsamında üretilen robotik sistemin uygulamalı gösterimi yapıldı.



Bölgesel inovasyon kapasitesinin artırılması, sanayi ile akademi arasındaki etkileşimin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir iş birliklerinin geliştirilmesi yönündeki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.