İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında “Sanatın Işığında Kadın” temalı karma resim sergisi düzenliyor. Kadının hayatın her alanındaki değerini ve sanatın ilham veren gücünü yansıtan eserlerin yer alacağı sergi, sanatseverlerle AHL Park AVM’de buluşacak.

Kadın emeğini, üretkenliğini ve estetik bakış açısını yansıtan eserlerin sergileneceği etkinlikte, kültür ve sanatın birleştirici gücü ön plana çıkarılacak. Sergi, sanat aracılığıyla kadınların toplumsal hayattaki yerini ve katkılarını görünür kılmayı amaçlıyor. “Sanatın Işığında Kadın” karma resim sergisinin açılışı bugün (6 Mart 2026 Cuma günü) saat 11.00’de AHL Park AVM’de gerçekleştirilecek. Sergi, 6-7-8 Mart tarihleri boyunca ziyaretçilere açık olacak.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ