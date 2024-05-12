Trendyol 1. Lig’in 34. ve son haftasında Eyüpspor, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu’nda Erzurumspor FK’nın konuğu oldu. Karşılaşmaya hızlı başlayan eflatun-sarılılar henüz 8. dakikada Regattin’in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Baskısını sürdüren Eyüp ekibi, 30. dakikada Seslar ile 2-0 öne geçti. 36. dakikada ise bu kez Thuram penaltıda topun başına geçti ve farkı 3’e çıkardı. Müsabakanın ilk devresi bu skorla tamamlandı. İkinci devrede de Ampem’in 79. dakikadaki golüyle mücadele 4-0’lık skorla tamamlandı.

Bu sonucun ardından Eyüpspor, ligi 75 puanla zirvede tamamladı. Eflatun-sarılılar için maçın ardından kupa töreni düzenlendi. Eyüpsporlu futbolcular ve teknik heyet ilk olarak deplasman tribünündeki taraftarlarıyla beraber şampiyonluğu kutladı. Ardından seremonide Teknik Direktör Arda Turan ve teknik heyete, Eyüpsporlu futbolculara madalyaları takdim edildi. Şampiyonluk kupası ilk olarak takım kaptanı Uğur Demirok’un ellerinde yükseldi. Futbolcular, kupayla birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Editör: İHA AJANS