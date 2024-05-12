Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Bolu’da 2-1 kaybedilen normal sezonun son maçından sonra yaptığı açıklamada, destek olan herkese teşekkür ederken, tüm Çorumluları Kocaelispor’la Perşembe günü oynanacak play-off 1.tur maçına davet etti.

Başkan Yalçın, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “34 hafta sonunda play-off oynamaya hak kazanan futbolcularımızı, teknik heyetimizi, taraftarlarımızı, basınımızı, bütün siyasi parti temsilcilerimizi, işin özü bütün memleketimi tebrik ediyorum.

Sonucu ne olursa olsun, Çorum şehri bu sene büyük bir alkışı hak etti. Şimdi, Perşembe günü tek yürek olalım. Kazanan da biz olacağız, kaybeden de biz olacağız. Allah razı olsun… Sonu kupa olsun” ifadelerini kullandı.

Maç bitiminde takımla taraftarlarının bulunduğu tribüne giden Başkan Yalçın, “Buraya kadar gelip takımımızı desteklediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu maçın fazla bir önemi yoktu zaten, Play-Off’u garantilemiştik. Esas işimiz Perşembe günü. Tribünleri doldurun, inşallah takımımız da hedefe ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacak. Yeter ki yanımızda olun” şeklinde konuştu.