Trendyol 1.Lig 34.hafta maçında Ahlatcı Çorum FK deplasmanda Boluspor'un konuğu oldu. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında iki takımda kontrollü bir oyun ortaya koyarak soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdiller. İkinci yarıda savunmada riskler alarak hücumda daha etkili olan ev sahibi Boluspor 71. dakikada Avromovski'nin golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra ataklarını sıklaştıran konuk Çorum FK 83. dakikada Ferhat Yazgan'ın golüyle eşitliği sağladı. Mücadelenin uzatma dakikalarında ev sahibi Boluspor Jefferson ile bir gol daha bularak maçı 2-1 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından 56 puanda kalan Çorum FK normal sezonu 5. sırada tamamlayarak yoluna Play-Off turundan devam edecek. Kırmızı-Siyahlılar Play-Off ilk turundaki rakibi de Kocaelispor oldu.

53 puana yükselen Boluspor ise normal sezonu 7. sırada tamamlayarak Play-Off'a adını yazdırmayı başardı.