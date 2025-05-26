Çorum’un güreş branşındaki önemli isimlerinden Ömer Faruk Kalender ve oğlu Yasin Kalender’e, Türkiye Kılıç Petroller Yönetim Kurulu Başkanı Adem Kılıç’tan anlamlı bir destek geldi. Başarılı güreşçilerin yanında olduğunu her fırsatta dile getiren Kılıç, Kalender ailesine sponsor olarak Çorum’un sporuna katkıda bulundu.

Destek kapsamında, güreşin vazgeçilmez ekipmanlarından olan kıspetler, Çorum Shell Kılıç Petrol Müdürü Mehmet Akın tarafından Ömer Faruk Kalender ve Yasin Kalender’e takdim edildi. Spora verilen bu tür desteklerin örnek teşkil etmesi gerektiği vurgulandı.

Başarılı güreşçi Ömer Faruk Kalender, Adem Kılıç ve Mehmet Akın’a verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, “Bu tür destekler hem moral hem de motivasyon açısından çok kıymetli. Oğlumla birlikte hedefimiz Çorum’u ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek,” dedi.

Çorumlu iş insanı Adem Kılıç ise, "Şampiyon güreşçilerimizin her zaman yanındayız. Yerel değerlerimizi desteklemek bizim için bir görevdir," ifadelerini kullandı.