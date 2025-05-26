Okul sporları faaliyet programı gereğince Çorum’da düzenlenen Yıldızlar (kız-erkek) Türkiye Ragbi Şampiyonası sona erdi.

Nazmi Avluca Sahası’nda 3 gün süren şampiyonada 16 kız, 16 erkek olmak üzere 32 takımdan 520 sporcu mücadele etti. Müsabakaları, Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran da izledi.

KIZLARDA ANKARA ŞAMPİYON

Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda, kızlarda Ankara temsilcisi Ertuğrulgazi Ortaokulu şampiyonluk ipini göğüslerken, Adana Osmangazi Ortaokulu ikinci, Niğde Gümüşler Şehit Nail Akdoğan Ortaokulu üçüncü, Şanlıurfa Şehit Mustafa Direkli Ortaokulu ise dördüncü oldu.

ERKEKLERİN ŞAMPİYONU KONYA

Erkeklerde ise, Konya özel Şehriban Çiftçi Ortaokulu mutlu sona ulaştı. İkinciliği Batman Kültür Ortaokulu elde ederken, Batman Prof. Dr. Aziz Sancar Ortaokulu üçüncülük, Adana Osmangazi Ortaokulu ise dördüncülük kupasının sahibi oldu.