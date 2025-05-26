Terme Belediyesi tarafından bu yıl 25’incisi düzenlenen Sakarlı Hıdrellez Yağlı Pehlivan Güreşlerinde er meydanına çıkan Çorumlu güreşçilerden Yunus Can Küçük şampiyon oldu.

22 güreşçinin mücadele ettiği küçük orta küçük boyda finale kalan Yunus Can Küçük, şampiyonluk müsabakasında Ankaralı Hasan Taha Küçük’ü yenerek şampiyon oldu.

Kocaeli’nden Tanju Gemici’nin başpehlivanlığı aldığı güreşlerde mücadele eden Çorumlu güreşçilerden Muhammed Ragıp Acı da ayak boyu kategorinde üçüncülüğü elde etti.