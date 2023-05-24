Çorum'da düzenlenen il birinciliklerinde şampiyonluğu rakiplerine kaptırmayan Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu il dışında ise turnuvalara erken veda ediyor. Çorum'da antrenmanlarını beton sahalarda yapan ancak turnuvalarını salonda oynayan Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu son katıldığı küçük erkekler yarı final grup birinciliğinde salonu olan okullara karşı fazla varlık gösteremeyince turnuvaya erken veda etmek zorunda kaldı.

Çorum temsilcisi Nevşehir'de düzenlenen Okullararası Küçük Erkekler Voleybol Yarı Final Grup Birinciliğinin ilk maçında Tokat temsilcisi 15 Temmuz Şehit Birol Yavuz Ortaokulu'na 2-0, ikinci maçında ise Sivas temsilcisi Şehit Adnan Saka Ortaokulu'na da aynı skorla yenilerek son maçlar öncesi finallere veda etti.

Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu Beden Eğitim Öğretmeni Ümit Demir, Çorum'da geleceğin voleybolcularını yetiştirmek için büyük emek verdiklerini ancak salonları olmadığı için il dışında rakiplere karşı üstünlük kuramadıklarını söyledi. Öğrencileri beton sahalarda turnuvaya zor hazırladıklarını da ifade eden Demir, turnuvaya erken veda ettikleri için velilerden ve okul yetkililerinden özür diledi.

(Rıfat KARA)