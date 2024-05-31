Türkiye Hentbol Federasyonu’ndan (THF) bir heyet, geçtiğimiz Ocak ayında hizmete açılan Çorum Yeni Spor Salonu’nda incelemelerde bulundu.

Aynı zamanda, Çorum’da düzenlenen Kulüplerarası Yıldız Kızlar Türkiye Hentbol Şampiyonası için ilimize gelen Türkiye Hentbol Federasyonu Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan, Tesislerden Sorumlu Asbaşkan Ediz Erkovan ve Teknik Kurul Üyesi Muhittin Kılınç, Çorum Yeni Spor Salonu’nda bir dizi incelemelerde bulundu. Federasyon heyetine, Hentbol İl Temsilcisi Sami Öncel eşlik etti.

Türkiye Hentbol Federasyonu’nun Tesislerden Sorumlu Asbaşkanı Ediz Erkovan, Çorum’a milli maç için verdikleri bir sözlerinin olduğunu belirterek, “Çorum’a gelmişken salonu da incelemek istedik. Ufak tefek eksikler var ama rahatlıkla giderilebilecek eksikler. Burada rahatlıkla milli maç oynanabilir. Tabii, çok güzel bir salon ama milli maç verirsek tribünler dolar mı bilmiyoruz” şeklinde konuştu.

Hentbol İl Temsilcisi Sami Öncel de, Kadın Futbol Milli Takımı’nın Ekim ayında Çorum’da Lüksemburg’la oynadığı maçta tribünlerin dolduğunu hatırlatarak, hentbolda da tribünlerin dolacağından şüphelerinin olmadığını ifade etti.

Federasyon heyetinin, Federasyon Başkanı Uğur Kılıç’a sunacağı raporun ardından Çorum’a bir milli maç verilmesi bekleniyor.