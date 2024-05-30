Başkanlığını hemşehrimiz Fatih Maden’in yaptığı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Çorum FK’ya taraftarlarının neden olduğu “saha olayları” nedeniyle 56 bin lira, “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle 50 bin lira para cezası, çirkin ve kötü tezahürat eyleminin gerçekleştiği Misafir Tribün A ve B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verdi. Bu seyirciler, yeni sezonun ilk deplasman maçını tribünden izleyemeyecek.

TOURE’YE 1 MAÇ CEZA

PFDK, Çorum FK’lı futbolculardan Zargo Toure’ye “Rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle 1 maçtan men ve 19 bin 500 lira para cezası, aynı eylemden dolayı Kerem Kalafat ve Sadık Arda Yılmaztürk’e ise 19 bin 500’er lira para cezası kesti.

BODRUM’A SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI

Kurul, taraftarlarını neden olduğu saha olayları nedeniyle Bodrum FK’ya 1 maç seyircisiz oynama cezası ve tribün blok kapatma cezası, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle de 42 bin lira para cezası verdi.