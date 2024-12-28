Ertuğral, Kırmızı- Siyahlı kulübün altyapısında kullanılmak üzere aldığı kamerayı Altyapıdan Sorumlu Asbaşkan Sinan Özdilli'ye teslim etti. Amacının kulübe katkı sağlamak olduğunu dile getiren sporcu velisi Salih Ertuğral, artık tüm maçların kayıt altına alınacak olmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Altyapıdan Sorumlu Asbaşkan Sinan Özdilli ise, yaptığı jestten dolayı teşekkür etti.

Özdilli, bu yaklaşımın kendilerini son derece mutlu ettiğinin altını çizerek, " Sporcu velimiz Sayın Salih Ertuğral'ın yaptığı bu jest bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Artık tüm maçlarımızı kayıt altına alarak futbolcularımıza hataları ve yapmaları gerekenler konusunda daha fazla yardımcı olacak uygulamaya geçebiliriz. Kulübümüze bu tür katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz" İfadelerini söyledi.

Editör: Haber Merkezi