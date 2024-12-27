Kulüp Başkanı Nejat Yazıcı’nın İl Futbol Tertip Kurulu’na göndermiş olduğu dilekçede yaşanan olaylar sonrası görülen lüzum üzerine, ““Kulübümüzün futbol faaliyetlerini bugün itibarı durduk dolayısı ile 2024-2025 Amatör Futbol Sezonunda oynanmayı taahhüt ettiğimiz bütün kategoriler ile birlikte devam etmekte olan U15 Ligi Müsabakalarından çekildiğimizi bildiririz” denildi.

Bu gelişme sonrası İl Futbol Tertip Kurulu, İl Özel İdarespor Kulübü’nün talebini uygun bulunduğunu bundan sonra fikstürde İl Özel İdarespor ile müsabakası olan takımların bu müsabakayı oynamadan 3-0 hükmen galip sayılacağını duyururken, İl Özel İdarespor’un başlamış bir ligden çekilmiş olması nedeni ile 2025-2026 sezonunda statü gereği U15 Ligi’ne alınmamasına karar verildiğini açıkladı.