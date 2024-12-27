Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Erkekler Güreş Grup Birinciliği 25-28 Aralık tarihleri arasında Zonguldak’ta yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda öğrencinin ter döktüğü grup güreş müsabakalarında Çorum Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Eren Yalçın 55 kiloda birinci, Yusuf Karakaş 92 kiloda birinci, Selahattin Kızıltaş 55 kiloda ikinci ve Eyüp Berat Ertaşmış ise 80 kiloda üçüncü olarak Türkiye finallerine adını yazdırmayı başardı.

Editör: RIFAT KARA