Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ahlatcı Çorum FK’nın, 18 Şubat Pazar günü, Sakaryaspor’la deplasmanda oynayacağı maçı İzmir bölgesi A klasman hakemlerinden Davut Dakul Çelik yönetecek. Yeni Sakarya Atatürk Stadı’nda, saat 16.00’da başlayacak maçta Davut Dakul Çelik’in yardımcılıklarını ise Ankara bölgesinden Seyfettin Ünal ile Şanlıurfa bölgesinden Mehmet Şengül yapacak. İzmir bölgesinden Berkay Erdemir de maçta dördüncü hakem olarak görev alacak. Çelik, Ahlatcı Çorum FK’nın ilk, Sakaryaspor’un ise dördüncü kez maçını yönetecek. Sakaryaspor, İzmirli hakemin yönettiği maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Davut Dakul Çelik, hakemlik kariyerinde bugüne kadar Bölgesel Amatör Lig (BAL) dahil 100 maçta düdük çaldı. Bu maçların 41’ini evsahibi takımlar, 35’ini deplasman takımları kazanırken, 24 karşılaşma da berabere bitti.