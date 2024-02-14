Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 23.haftasında, 18 Şubat Pazar günü, Ahlatcı Çorum FK’yı konuk edecek olan Sakaryaspor’da hazırlıklar sıkı şekilde devam ediyor. Yeşil-siyahlı takımda tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılırken, teknik direktör Tuncay Şanlı’nun futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdiği ve kesinlikle puan kaybı istemediğinin altını çizdiği belirtildi.

Şanlı’nın, “Rakibimiz de ligde play-off hesabı yapıyor. Bizim de artık seri yakalamamız lazım. Eksiklerimiz can sıkıyor. Ancak sahaya 11 kişi çıkıyoruz. Bu hafta taraftarımız da bizimle olacak. Onlarla birlikte 3 puanı alan taraf olacağız.

Puan farkı açılıyor. Artık kesinlikle puan kaybı istemiyorum. Çorum maçını kazanarak yeni bir seri başlatmalıyız. Bundan sonra her maç final Her şeye rağmen sonuna kadar şampiyonluk yarışının içerisinde olacağız” şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi.

Ligde 37 puanla 5.sırada yer alan Sakaryaspor, ligin ikinci yarısında oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı ve 5 puan toplayabildi.